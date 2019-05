A giorni l’uscita del nuovo cd del paroliere raffadalese Nicolò Bruno

“Mediterraneo latino”, è questo il titolo del nuovo lavoro dell’attore e poeta, in questo caso nelle vesti di paroliere, Nicolò Bruno, che uscirà fra pochi giorni sui network di tutto il mondo.

Una raccolta di sedici brani, tutti scritti da Nicolò Bruno, arrangiati, musicati e cantati dal maestro Fabio Martoglio. Si tratta del terzo lavoro realizzato con Fabio Martoglio (ricordiamo il primo “Poesia e musica e poi il secondo, Souvenir d’estate), il secondo invece dove Bruno appare come l’unico autore dei testi.

Un sodalizio, quello tra Bruno e Martoglio che si va sempre più consolidando e che potrebbe rinverdire i fasti di vecchi binomi che hanno fatto la storia della musica leggera in Italia, come per esempio quello formato da Mogol e Battisti e magari ripercorrerne il cammino.

“Sono veramente onorato – ha dichiarato il paroliere Fabio Bruno – dell’opportunità che mi è stata ancora una volta offerta dal maestro Martoglio che voglio ringraziare pubblicamente.

Un grazie sentito mi sento di rivolgere anche al discografo John Toso, della casa discografica Milanese Way Music e alla regista Carmen Basile che ha realizzato la copertina del nuovo cd Mediterraneo Latino.

Mi auguro – ha concluso Bruno - che la collaborazione con il maestro Martoglio possa continuare anche in futuro e io, da parte mia, ho già messo in cantiere diverse idee da trasformare in nuovi testi per ispirare l’estro creativo del maestro”.