Anche a Raffadali entrerà in funzione un sistema simile allo street control

A darne notizia è il comandante della Polizia Municipale, il commissario Vincenzo Vella che ha spiegato come fra pochi giorni anche a Raffadali ci sarà un sistema anonimo di controllo elettronico delle auto.

Un sistema, installato su una vettura, dotato di macchina fotografica e di videocamera a infrarossi, con cui è possibile scattare due foto in simultanea (una alla targa e l’altra all’abitacolo) anche a una distanza di venti metri.

Foto che arrivano in tempo reale sul tablet di cui è dotata la pattuglia. Un addetto della Polizia municipale verificherà l’irregolarità, formalizzando poi la contravvenzione e compilando il verbale digitale che sarà quindi recapitato direttamente a casa.

Il dispositivo itinerante riprenderà sulle strade del paese le immagini inequivocabili di autovetture in flagranza di infrazione, risparmiando tempo e risorse nel fronteggiare il caos che di frequente si verifica in alcune zone, con mezzi parcheggiati ad esempio in prossimità di incroci, in doppia fila o sui marciapiedi o in modo tale da intralciare la circolazione.

Il sistema consente anche di verificare la regolarità dei documenti di ogni singolo veicolo e cioè l’assicurazione e l’avvenuta revisione.

Nel giorno dell’avvio del nuovo sistema di controllo delle strade sarà data notizia ai cittadini, ma il comandante Vella esorta sin da adesso tutti gli automobilisti a mettersi in regola ed evitare di incorrere in infrazioni al codice della strada che potrebbero essere sanzionate dal sistema di rilevamento elettronico.

“Una misura necessaria e ormai indifferibile – precisa il commissario Vella – per cercare di mettere maggior ordine e disciplina alla viabilità cittadina, spesso insostenibile in alcune zone del paese”.