Appello del sindaco di Raffadali Cuffaro all’ANAS: ”Ripuliamo la S.S. 118”

“Così come stato pronto a elogiare i responsabili dell’ANAS per aver accolto il mio invito e aver riasfaltato la statale 118 nel tratto che porta da Raffadali ad Agrigento, allo stesso modo – ha spiegato il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro – credo sia giusto far presente quando qualcosa non funziona come dovrebbe.

In diversi tratti della strada in questione le sterpaglie stanno invadendo la sede stradale e rappresentano un pericolo per la circolazione e in caso di incendi che a questo punto della stagione diventa un’eventualità per nulla remota.

Ricordo che qualche anno addietro proprio a causa di un incendio a bordo strada un giovane di Raffadali perse la vita andandosi a schiantare contro un autopompa del servizio antincendio.

Invito pertanto i responsabili ANAS a provvedere a ripulire le cunette prevenendo così ogni eventuale pericolo”