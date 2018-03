Attivato stamani il servizio di richiesta di carta d’identità elettronica (CIE)

È stato il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, a fare da cavia e testare il nuovo sistema di emissione di carte d’identità in formato elettronico. Il nuovo documento che ha le dimensioni di una comune carta di credito plastificata, potrà già essere richiesto presso gli uffici del comune in via Porta Agrigento, del settore demografico, diretto dalla dottoressa Silvia Faro.

Per ottenere il nuovo formato del documento occorrerà attendere la scadenza di quello cartaceo, oppure chiederne la sostituzione per smarrimento o usura di quello attualmente in possesso.

Prima di recarsi negli uffici, muniti di una foto formato tessera stampata o in file (formato jpg.) del valore massimo di 500 kb, occorrerà pagare il bollettino intestato alla tesoreria del comune di Raffadali e presentarne la ricevuta.

Sarà necessario esibire anche la tessera sanitaria e la vecchia carta d’identità o in alternativa la copia della denuncia di smarrimento. La procedura di attivazione prevede anche la scannerizzazione delle impronte digitali che verranno così memorizzate e archiviate.

La carta d'identità elettronica italiana (CIE) è un documento di riconoscimento previsto in Italia dalla legge che, gradualmente, sta sostituendo la carta d'identità in formato cartaceo.

La Carta di identità elettronica attesta l'identità del cittadino. Inoltre, è valida come documento per l'espatrio (negli Stati che l'accettano al posto del passaporto per i cittadini italiani e se non diversamente segnalato sulla carta stessa) e per identificarsi al fine di usufruire di servizi per i quali è richiesto un documento di riconoscimento.

La CIE può essere sfruttata anche per richiedere un'identità digitale SPID e usarla per accedere ai servizi in rete erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.

L’importo da versare sul conto corrente del comune di Raffadali n° 11978921 è di euro 22,20 in caso di rinnovo, dopo naturale scadenza del documento; è invece di euro 27,60 in caso di richiesta di duplicato per smarrimento o deterioramento del formato cartaceo.

Per ricevere il nuovo documento occorrerà atendere una decina di giorni, visto che la richiesta deve essere inoltrata al Ministero dell'Interno che a sua volta "girerà" la pratica alla Zecca dello Stato dove vengono stampate le nuove CIE.