Centomila euro dalla regione per lo studio di vulnerabilità sismica delle scuole raffadalesi

Altro importante obiettivo conseguito dall’amministrazione Cuffaro che ha ottenuto l’approvazione da parte della regione siciliana del finanziamento delle spese per i progetti per lo studio di vulnerabilità sismica di tutte le scuole di Raffadali.

Si tratta di circa centomila euro, indispensabili e necessari, per dare il via all’adeguamento delle strutture scolastiche cittadine. L’amministrazione comunale, infatti, si impegna a presentare lo studio di vulnerabilità sismica per poter accedere ai finanziamenti regionali già previsti in bilancio.

Il comune di Raffadali figura ai primissimi posti della graduatoria, essendo uno dei pochissimi comuni siciliani a essere in possesso dei progetti esecutivi di adeguamento di tutte le strutture scolastiche.

Proprio per questo il sindaco di Raffadali ha ricevuto i complimenti da parte dei funzionari della regione per essere tra i pochi comuni ad avere tutte le “carte in regola” per accedere ai finanziamenti regionali.

Sempre a proposito di strutture scolastiche il sindaco Cuffaro fa sapere che presso l’UREGA di Agrigento prosegue la valutazione delle offerte per l’aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione del plesso della scuola dell’Infanzia “Arcobaleno”. Cuffaro spera che a settembre, o comunque, entro l’anno possano partire i lavori nell’edificio di via Etna.