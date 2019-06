Centro di raccolta di contrada Sgarano, in arrivo nuove attrezzature

Centro comunale di raccolta di contrada Sgarano, si va avanti.

L' ufficio gare del Libero consorzio comunale di Agrigento ha aggiudicato per conto del Comune di Raffadali l'appalto per l'affidamento della fornitura di attrezzature e mezzi da destinare alla struttura per un importo di 230.800 euro. A vincere la gara è stata la società "Urbania Srl" con sede a Palermo.