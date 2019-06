"Comuni ricicloni", vince Raffadali: Cuffaro riceve il premio Corepla

Il Comune di Raffadali è stato premiato come "comune riciclone". L’iniziativa promossa da Legambiente con il patrocinio del Ministero dell’ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. La cerimonia si è tenuta a Roma, in occasione del consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. Per la città di Raffadali ha ritirato il premio Corepla il Sindaco Silvio Marcello Maria Cuffaro.

"Nel 2018 la regione Sicilia ha registrato una raccolta di imballaggi in plastica con il maggior incremento in Italia: il 55% - si legge nella motivazione del premio -. Un grande risultato che è stato raggiunto grazie all’impegno di molti Comuni di piccole e medie dimensioni e con la spinta proficua della Regione. Ciò nonostante, nel territorio regionale la raccolta pro capite degli imballaggi in plastica è pari a 11,7 Kg, da confrontare con la media nazionale di 20,1 Kg. Tra i tanti Comuni che si sono distinti per le performance positive, la scelta è ricaduta sul Comune di Raffadali: la città, di circa 13.000 abitanti, ha raggiunto nel 2018 una raccolta pro capite di circa 30 Kg, arrivando quasi a triplicare il valore regionale. Il coinvolgimento dei cittadini, le verifiche qualitative sul materiale raccolto, la collaborazione con la società di gestione dei rifiuti e le scelte dell’Amministrazione Comunale hanno permesso di raggiungere questi ottimi risultati. Le quantità e la qualità della plastica conferita a Corepla ha consentito al Comune di ricevere i più elevati corrispettivi economici, con il conseguente contenimento dei costi di gestione dei rifiuti a favore dei cittadini".

L’iniziativa "Comuni Ricicloni" giunta quest’anno alla 26esima edizione, premia le comunità locali, gli amministratori e i cittadini che hanno ottenuto i migliori risultati nella raccolta e nella gestione dei rifiuti. Le premiazioni si sono tenute nel pomeriggio odierno presso Nazionale Spazio Eventi nell’ambito della sesta edizione di EcoForum.