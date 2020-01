"Disparità di trattamento tra utenti forfettari e a contatore", presentato esposto

Disparità di trattamento tra utenze a contatore e forfettarie, presentato un esposto alla Procura della Repubblica. A chiedere alla magistratura di voler valutare quanto sta accadendo in diversi centri della provincia è stato un cittadino di Raffadali, che si era già fatto promotore nei mesi scorsi di una raccolta firme con il medesimo scopo, cioè quello di stigmatizzare una situazione a proprio dire intollerabile: la coesistenza di due tipologie di gestione della risorsa idrica.

E se la Girgenti acque procede avanti adagio sull'installazione dei nuovi contatori, cosa sta facendo l’Ati?

In realtà, poco. Il direttivo dell’assemblea, nei mesi scorsi, aveva scritto al gestore, chiedendo uno stop del pagamento a contatore nei comuni in cui la “normalizzazione” era ancora in corso, in modo da far partire la nuova tariffa in modo di fatto corale ed evitare queste differenze da utente ad utente. In quel contesto l’Ati ipotizzava l’applicazione di un’unica tariffa forfettaria calcolata sulla media provinciale. Ed è a questo punto della vicenda che tutto si blocca, con la Girgenti Acque che ha chiesto all’Assemblea di chiarire come si calcolasse questa tariffa e in base a quale norma ciò fosse possibile.

Un silenzio che oggi perdura, dicono dal gestore, e che blocca di fatto ogni ragionamento, almeno fin quando non saranno installati migliaia di contatori. Cosa che, con i ritmi attuali e anche senza prendere in considerazione problemi di sorta dovuti a proteste o altro, potrebbe avvenire tra anni. La stessa prospettiva temporale, effettivamente, che potrebbe richiedere l’avvio della nuova forma di gestione.