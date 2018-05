Servizio idrico integrato, Girgenti Acque: "Gestore rispetta quanto sancito dall’Ati"

Installazione dei contatori e richiesta di sottoscrizione del contratto di somministrazione del servizi idrico integrato rispettando puntualmente quanto sancito dall'Ati. Lo ha chiarito Girgenti Acque, dopo aver appreso quanto dichiarato dal ‘Comitato civico per l’acqua pubblica di Raffadali’ alla stampa.

"Nella nota trasmessa dall’Ati al gestore, il 23 febbraio scorso, - ribadisce Girgenti Acque - è confermato l’obbligo, da parte dell'utente, di sottoscrivere il contratto di somministrazione del servizio idrico integrato, e sono state definite le modalità con cui il gestore deve fornire agli utenti il contratto e le tempistiche entro cui l'utente deve sottoscriverlo".

"Secondo quanto determinato dall'Ati, il gestore fornisce agli utenti lo schema del contratto da sottoporre alla firma consegnandolo brevi manu o inviandolo con raccomandata con ricevuta di ritorno - spiegano da Girgenti Acque - . In caso di mancata sottoscrizione del contratto di somministrazione entro i 30 giorni previsti, consegna brevi manu o invia con raccomandata, la diffida ad adempiere con termine di 15 giorni. In caso di mancata sottoscrizione, entro i tempi sopra indicati, il gestore è abilitato ad interrompere la fornitura del servizio. Così come a conoscenza dell'Ati, considerato che la sottoscrizione del contratto di somministrazione del servizio idrico integrato è un obbligo dell’utente, il rifiuto di firmarlo al primo invito con consegna brevi manu, comporta l’aggravio del costo della raccomandata per l'utente. La sottoscrizione obbligatoria del contratto è scissa dall'attività di installazione dei contatori e di verifica della funzionalità degli stessi - chiarisce Girgenti Acque - , attività che il gestore ha sempre posto in essere, anche in passato, su richiesta specifica dell'utente o d’ufficio quando ne rileva i presupposti".