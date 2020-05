"In giro in macchina con uno zaino pieno di droga": arrestati due giovani

Nello zainetto, poggiato sulla parte posteriore dell'autovettura a bordo della quale viaggiavano, ci sarebbero stati 20 grammi di cocaina, 10 di eroina e 600 grammi di marijuana. E' per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che, stanotte, due giovani sono stati arrestati dai carabinieri di Raffadali.

Su disposizione del sostituto procuratore di turno, in attesa dell'udienza di convalida, i due sono stati posti ai domiciliari. Si tratta di Salvatore La Marca, 21 anni, di Raffadali e Domenico Giarra, 26 anni, di San Biagio Platani.

I due sono incappati - erano le 21 circa - in un controllo stradale dei carabinieri all'ingresso di Raffadali. Avrebbe dovuto essere un ordinario controllo, magari verificando il rispetto delle misure anti-Covid, ma i carabinieri si sono insospettiti e hanno deciso per una perquisizione. Verifica che sull'auto ha permesso, appunto, stando all'accusa, di ritrovare lo zainetto con il suo "pesante" contenuto. E' scattato, in flagranza di reato, il doppio arresto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In nottata, ultimate le formalità di rito, i due sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni dove resteranno in attesa della convalida.