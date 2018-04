L'ex Governatore della Sicilia, Totò Cuffaro torna in Africa: "Andrò dagli orfani"

Lo ha annunciato tramite profilo Instagram, il suo, Totò Cuffaro torna in Africa. L’ex Governatore di Sicilia, andrà – come scritto sul suo account – dai bambini orfani. Si tratta di un ritorno, perché Cuffaro, nel luglio di due anni timbrò il suo primo biglietto per il Burundi.

Lui, la definì una missione umanitaria. Adesso, il raffadalese, ed ex governatore di Sicilia è pronto a fare il suo ritorno. “Sabato 21 aprile torno in Burundi – ha detto Cuffaro – andrò dai tanti piccoli orfani che insieme stiamo aiutando”.