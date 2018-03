Raffadali Raffadali / Via Porta Agrigento

Da lunedì un terminale pos all’ufficio anagrafe per richiedere la CIE

Necessari 22,20 euro per richiedere la CIE dopo la naturale scadenza del vecchio documento; 27,60 euro, invece, per l'emissione di un duplicato per smarrimento e deterioramento della carta d'identità in formato cartaceo