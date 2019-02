Non c'è abbastanza acqua, rubinetti a secco in tutta la città

La nota alla stampa è di poche righe, ma l'effetto che avrà sulla collettività sarà abbastanza rilevante. Girgenti Acque ha infatti comunicato che "a causa livelli non ottimali ai serbatoi, la distribuzione idrica prevista per oggi nel Comune di Raffadali non potrà essere effettuata. Si informa, altresì - dice la società - che l’erogazione idrica sarà ripristinata non appena i livelli torneranno regolari, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici".

Quanto saranno lunghi questi tempi, ovviamente, non lo sa nessuno, nemmeno la stessa società che, infatti, non ha fornito tale informazione alla stampa e ai cittadini. La causa del mancato raggiungimento dei livelli ottimali di erogazione è verosimilmente il guasto delle reti Voltano registrato nella giornata di domenica che ha fermato l'erogazione in diversi comuni della provincia.