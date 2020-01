Lavori di manutenzione per l'istituto "Manzoni", in arrivo quasi due milioni di euro

C'è anche l'istituto scolastico "Alessandro Manzoni" di Raffadali tra gli istituti attenzionati dalla Regione. Nel dettaglio, si tratta di un finanziamento di quasi due milioni di euro, per il completamento del plesso scolastico.

L'edificio chiuso da oltre tredici anni rappresenta uno dei luoghi simbolo della città, situato al centro del paese, dove per circa quarant'anni si sono formati migliaia di ragazzi raffadalesi

Si tratta per la precisione di 1.882.537,84 euro, che serviranno per lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma degli impianti, al superamento delle barriere architettoniche, all’efficientamento energetico e al miglioramento dell’eco-sostenibilità e che coprono interamente i costi del progetto.

“Era da tempo – ha dichiarato il sindaco Silvio Cuffaro - che seguivamo l’iter del finanziamento, che abbiamo in tutti i modi cercato di velocizzare. Con l’arrivo di questo decreto abbiamo, come si suol dire, chiuso il cerchio, avendo ottenuto i finanziamenti per tutti gli edifici scolastici del nostro paese e abbiamo quindi raggiunto e forse superato l’obiettivo che ci eravamo prefissi. Da questo momento dovremo fare tutti qualche sacrificio: studenti, genitori e insegnanti, fin quando tutti i lavori non saranno completati. Ne varrà comunque la pena perché alla fine avremo degli edifici sicuri per tutti quelli che ogni giorno li frequentano. Perché – ha concluso Cuffaro – voglio ricordare che abbiamo presentato dei progetti che prevedono l’adeguamento alle norme sismiche europee e non un semplice miglioramento. Ciò significa che per tanti anni a seguire tutti i nostri edifici saranno a norma e soprattutto sicuri ed efficienti”.