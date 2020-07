Gruppo "Ama Raffadali", parola a Nino Randisi: "Aperti a idee e nuove proposte"

Mancano diverse settimane alle elezioni comunali di Raffadali. In questi giorni, però, è tempo di bilanci e nuove allenze. Il gruppo "Ama Raffadali", guidato dall'ex sindaco Giuseppe Iacono si è costituito qualche anno fa. A farne parte anche alcuni ex amministratori ed ex consiglieri comunali delle ultime legislature.

A sollecitare e coinvolgere la loro partecipazione, è stato il segretario regionale di Risorgimento Socialista, Nino Randisi. Il politico, tramite nota, si è detto rammaricato "intanto dell'assenza del Movimento 5 Stelle che per la verità ha raccolto enormi consensi nelle elezioni nazionali ed europee ma che in sede locale non è organizzato e strutturato. Nonostante il movimento grillino fosse stato invitato ufficialmente a partecipare al tavolo del centro sinistra".

"Ho cercato, nelle mia qualità di segretario regionale di RS riferimenti nella deputazione agrigentina e precisamente l'on. Giovanni Di Caro - prosegue Randisi - il quale pur condividendo il documento sottoscritto ha preso atto anche lui della refrattarietà degli esponenti locali a partecipare attivamente alla campagna elettorale per il rinnovo delle istituzioni cittadine. Pur tuttavia- conclude Randisi- siamo aperti al contributo di idee e proposte di quanti intendono dare un apporto fattivo alla redazione del programma della coalizione. Lasciamo, per quello che mi riguarda, la porta aperta, in caso di un ripensamento a qualche candidatura di M5S nella lista civica che stiamo allestendo".