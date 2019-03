Entro il 22 marzo la richiesta di contributi per disabili gravi

Il coordinatore del distretto socio sanitario D1 Agrigento dirigente del settore 1 rende noto

che con D.D. n. 2538 del 06.12.2018 l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha provveduto ad assegnare al Distretto D1 le risorse economiche, a valere del "Fondo Regionale per la disabilità e la non autosufficienza" destinate ai disabili gravi non autosufficienti, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92, finalizzate, a seguito dell'accertamento delle condizioni di dipendenza vitale e del grado di non autosufficienza, da parte dell'Unità di valutazione Multidimensionale, alla presa in carico del soggetto da parte degli Uffici di Servizio Sociale del D.S.S. D1, e successiva elaborazione e sottoscrizione del Patto di Servizio che individui le tipologie di servizi che si intende erogare, previo accertamento delle condizioni di dipendenza vitale e del grado di non autosufficienza da parte dell'U.V.M.

REQUISITI DI AMMISSIONE: Possono presentare istanza i seguenti soggetti richiedenti:

* i portatori di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992;

* i familiari residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario D1, nel cui nucleo siano presenti disabili gravi;

* gli Amministratori di Sostegno o i Tutori Legali in rappresentanza dell'interessato.

I beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere stato dichiarato disabile grave ed essere in possesso della certificazione rilasciata dalle autorità competenti;

2. Essere residente in uno dei Comuni del Distretto Socio Sanitario D1;

3. Essere in possesso della certificazione ISEE socio-sanitario in corso di validità.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZA:

L'istanza da compilare secondo apposito modello disponibile presso gli Uffici di Servizio Sociale del comune di Raffadali e il sito web del Comune Capofila di Agrigento debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata della seguente documentazione da allegare:

1. Certificazione di riconoscimento della disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/1992;

2. Certificazione ISEE Socio-sanitario in corso di validità;

3. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità (del dichiarante e del disabile grave).

L'istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 22/03/2019 al Protocollo Generale del comune di Raffadali.