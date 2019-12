Dai mercatini al presepe vivente, Raffadali ha il suo "Plastic Christmas": ecco il programma

Completata la difficile e laboriosa collocazione degli addobbi realizzati con bottiglie di plastica, è ormai tutto pronto per l’avvio del “Natale di plastica” che a Raffadali hanno voluto organizzare per festeggiare e celebrare l’importante riconoscimento ottenuto come il paese più riciclone d’Italia. Realizzare quanto era stato ideato non è stato affatto semplice e ci sono volute diverse settimane per progettare e creare gli addobbi che adornano il centro storico e che sono l’orgoglio di tutti i raffadalesi che hanno contribuito alla raccolta delle bottiglie e che si sentono partecipi di questa festa, dove l'arte sintetica del riciclo si fonde alla tradizione dell'arte figurativa e naturalistica.

Questo il programma ufficiale del Plastic Christmas e presepe vivente 2019:

VENERDI’ 20 DICEMBRE

Dalle 18, Esibizione del “Christmas show” eseguito dagli alunni dell’Istituto Comprensivo “Garibaldi - Capuana” di Raffadali presso la Piazzetta Europa;

Apertura Presepe Vivente con inizio dalla discesa Serroy a cura della Confraternita “Mater Salvatoris e Santissimo Sacramento” di Raffadali con rappresentazione antichi mestieri, natività e punti di ristoro con degustazione di prodotti tipici locali;

Animazione per bambini a cura della Soc. di animazione “BIM BUM PARTY” con giochi di bolle di sapone, palloncini, trucchi e intrattenimento vario;

Mercatini lungo la Via Nazionale con esposizione di prodotti natalizi artigianali;

Gruppo Folk itinerante “Li Cumpari” con esibizione estemporanea lungo il percorso dell’intera area interessata alla manifestazione;

SABATO 21 DICEMBRE

Alle 18,30 apertura Presepe Vivente con inizio dalla discesa Serroy a cura della Confraternita “Mater Salvatoris e Santissimo Sacramento”di Raffadali con rappresentazione antichi mestieri, natività e punti di ristoro con degustazione prodotti tipici locali;

Animazione per bambini a cura della Soc. di animazione “BIM BUM PARTY” con giochi di bolle di sapone, palloncini, trucchi e intrattenimento vario;

Mercatini lungo la Via Nazionale con esposizione di prodotti natalizi artigianali;

Gruppo Folk itinerante “Li Cumpari” con esibizione estemporanea lungo il percorso dell’intera area interessata alla manifestazione;

DOMENICA 22 DICEMBRE

Apertura Presepe Vivente con inizio dalla discesa Serroy a cura della Confraternita “Mater Salvatoris e Santissimo Sacramento” di Raffadali con rappresentazione antichi mestieri, natività e punti di ristoro con degustazione prodotti tipici locali;

Animazione per bambini a cura della Soc. di animazione “BIM BUM PARTY” con giochi di bolle di sapone, palloncini, trucchi e intrattenimento vario;

Mercatini lungo la Via Nazionale con esposizione di prodotti natalizi artigianali;

Gruppo Folk itinerante “Li Cumpari” con esibizione estemporanea lungo il percorso dell’intera area interessata alla manifestazione;

Ore 22,30 musica live, evento “Piazza Grande – le domeniche tricolore - Winter Edition” presso Inside Out Pub Piazza Progresso;

GIOVEDI’ 26 DICEMBRE

Ore 22,30 musica live, “Claudio Calandretti” in concerto presso Citrus Cocktail Club Piazza Progresso;

SABATO 28 DICEMBRE

Ore 22,30 musica live, “Quei Bravi Ragazzi” in concerto presso Movida Cocktail Club Piazza Progresso;

SABATO 04 GENNAIO

Dalle ore 18,00 “Christmas dance show” esibizione di balli natalizi da parte dei ragazzi della “S.D.M. sport- danza – movimento” presso la Piazzetta Europa;

Apertura Presepe Vivente con inizio dalla discesa Serroy a cura della Confraternita “Mater Salvatoris e Santissimo Sacramento” di Raffadali con rappresentazione antichi mestieri, natività e punti di ristoro con degustazione prodotti tipici locali;

Animazione per bambini a cura della Soc. di animazione “BIM BUM PARTY” con giochi di bolle di sapone, palloncini, trucchi e intrattenimento vario;

Mercatini lungo la Via Nazionale con esposizione di prodotti natalizi artigianali;

Gruppo Folk itinerante “Li Cumpari” con esibizione estemporanea lungo il percorso dell’intera area interessata alla manifestazione;

DOMENICA 05 GENNAIO

Apertura Presepe Vivente con inizio dalla discesa Serroy a cura della Confraternita “Mater Salvatoris e Santissimo Sacramento”di Raffadali con rappresentazione antichi mestieri, natività e punti di ristoro con degustazione prodotti tipici locali;

Animazione per bambini a cura della Soc. di animazione “BIM BUM PARTY” con giochi di bolle di sapone, palloncini, trucchi e intrattenimento vario;

Mercatini lungo la Via Nazionale con esposizione di prodotti natalizi artigianali;

Gruppo Folk itinerante “Li Cumpari” con esibizione estemporanea lungo il percorso dell’intera area interessata alla manifestazione;

Ore 22,30 musica live, evento “Piazza Grande – le domeniche tricolore - Winter Edition” presso Inside Out Pub Piazza Progresso;

LUNEDI’ 6 GENNAIO

Apertura Presepe Vivente con inizio dalla discesa Serroy a cura della Confraternita “Mater Salvatoris e Santissimo Sacramento”di Raffadali con rappresentazione antichi mestieri, natività e punti di ristoro con degustazione prodotti tipici locali;

Animazione per bambini a cura della Soc. di animazione “BIM BUM PARTY” con giochi di bolle di sapone, palloncini, trucchi e intrattenimento vario;

Mercatini lungo la Via Nazionale con esposizione di prodotti natalizi artigianali; Gruppo Folk itinerante “Li Cumpari” con esibizione estemporanea lungo il percorso dell’intera area interessata alla manifestazione;

Pastorale presso la Piazzetta Europa a cura della Confraternita “Mater Salvatoris e Santissimo Sacramento” di Raffadali. A fine serata verrà sorteggiata una bici con casco fornita dalla Ditta Ecoin nell’ambito del contratto della raccolta. Verrà estratto a sorte un nominativo tra tutti gli utenti iscritti a ruolo TARI.