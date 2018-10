Guasto all'acquedotto "Voltano", la città resta senz'acqua

Questa volta, è l'acquedotto "Voltano". Un guasto è stato scoperto lungo la condotta di adduzione.

Non passa giorno, praticamente, che non saltino fuori - da un capo all'altro della provincia - guasti che determinano problemi per l'erogazione idrica. Un guasto, stamani, è stato riscontrato - lungo la condotta dell'acquedotto "Voltano" - in contrada Capo in territorio di Santa Elisabetta. A darne notizia è Girgenti Acque che annuncia la sospensione, momentanea, della fornitura idrica nelle frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto ad Agrigento e a Joppolo Giancaxio e Raffadali.

"In questi Comuni potranno verificarsi degli slittamenti o limitazioni sulla turnazione idrica prevista per le giornate di oggi e di domani - scrive Girgenti Acque - . Il gestore sta già cercando di eseguire la riparazione del guasto riscontrato. Effettuate le riparazioni, la fornitura idrica nei Comuni interessati tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici".