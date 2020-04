Si è spenta Ida Impiduglia, la madre di Salvatore e Silvio Cuffaro aveva 95 anni

Si è spenta stamattina all'età di 95 anni la signora Ida Impiduglia, madre della signora Ida Impiduglia, mamma dell’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro, del sindaco di Raffadali, Silvio e Giuseppe. Ieri pomeriggio era stata trasportata d’urgenza in rianimazione all’ospedale di Agrigento per un aggravamento delle sue condizioni. Il marito Raffaele era morto pochi anni fa.

"Questo tempo - commentano Silvio e Salvatore Cuffaro - impone di affidare ad una semplice e sentita preghiera la vostra testimonianza d’affetto per me, la mia mamma e per tutta la mia famiglia".