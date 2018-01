Il raffadalese Stefano Casà festeggia oggi cento anni

Cento anni, è la ragguardevole età raggiunta dal signor Stefano Casà, che oggi ha soffiato sulla sua torta di compleanno attorniato dal calore dei suoi familiari, in particolare delle tre figlie, dei generi e degli otto nipoti.

Nato nell’anno della conclusione della prima guerra mondiale, il signor Casà ha vissuto da ventenne il secondo conflitto mondiale e si è affacciato al nuovo millennio da ottantenne e ancora oggi è perfettamente lucido.

Per festeggiare un traguardo così importante, che ben pochi possono tagliare, il comune di Raffadali ha voluto omaggiare il neocentenario con una targa e un mazzo di fiori. A portare il saluto delle istituzioni e del sindaco Silvio Cuffaro (impegnato fuori sede) c’era l’assessore Salvatore Galvano e il consigliere comunale Santino Farruggia.

“Cento anni – ha detto l’assessore Galvano – sono un’età che va festeggiata e noi, come amministrazione siamo lieti di essere stati invitati a questa festa per omaggiare il nostro cittadino centenario”.