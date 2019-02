Incidente fra due auto all'ingresso del paese, una persona finisce in ospedale

Oggi pomeriggio, attorno alle 17, in via F16 proprio di fronte al mobilificio Bartolomeo si è verificato un incidente tra una Bmw di colore nero e una Fiat Punto grigia.

Il sinistro non ha, per fortuna, avuto gravi conseguenze sugli occupanti le due vetture. Il conducente della Fiat (di Giardina Gallotti) è stato però trasportato all’ospedale di Agrigento per i necessari accertamenti. Mentre il proprietario della Bmw, di Raffadali, non ha subito apparentemente nessun danno.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia Stradale di Agrigento che ha provveduto a compiere i rilievi di rito, assieme ai carabinieri di Raffadali che hanno collaborato alle operazioni di snellimento del traffico.

Le cause dell’incidente non sono state ancora accertate, ma dalla dinamica pare che le due vetture procedessero entrambe nella stessa direzione, verso il centro di Raffadali.

Il transito dei veicoli è rimasto bloccato per circa un’ora e il flusso è stato deviato verso la circonvallazione.