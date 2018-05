Iniziati i lavori per la creazione di un’area per sgambamento per cani 

Al Villaggio della Gioventù di Raffadali, nell’area una volta occupata dall’ex teatro delle Panatenee, sta per sorgere uno spazio di sgambamento per cani che sarà disciplinato da un apposito regolamento.

Un’idea, quella di creare delle apposite aree destinate ai cani, che al nord è una realtà quasi diffusa, mentre dalle nostre parti è alquanto rara.

Sarà realizzata una strada di accesso, un’area parcheggio e tutta la zona sarà livellata. È prevista inoltre una recinzione, alcuni cancelli di accesso, la sistemazione di punti di erogazione di acqua potabile con abbeveratoi, e poi la collocazione di cestini, panchine e steccati, oltre all’acquisto di un lettore di microchip.

L’ingresso infatti sarà disciplinato e consentito soltanto agli animali iscritti all’anagrafe canina, in regola con le vaccinazioni e i trattamenti antiparassitari.

Nell’area si potrà entrare solo se muniti dell’apposita paletta igienica e di idoneo sacchetto per la raccolta degli escrementi e prima dell’ingresso si dovrà verificare la compatibilità del proprio cane con quelli già presenti all’interno del recinto che ricoprirà un’area di m 70 x m 80.

L’accompagnatore del cane dovrà avere un’età superiore ai 18 anni e in ogni caso sarà responsabile del proprio animale.

“Il ruolo degli animali da compagnia e dei cani in particolare – ha spiegato il sindaco Silvio Cuffaro – assume un ruolo sempre più marcato all’interno delle nostre famiglie e per molti rappresentano un’importante ragione di vita.

Ci è sembrato quindi un gesto di civiltà, che in altre parti d’Italia è una consuetudine, quello di destinare un’area circoscritta del Villaggio della Gioventù a zona per sgambamento per cani. Mi auguro che la decisione sia gradita a tutti e che l’uso di paletta e sacchetto diventi la normalità anche e soprattutto per chi usa le strade cittadine per far sgambare i propri animali”.