Prosegue l'installazione dei contatori: oltre trecento le utenze regolarizzate

In un mese e mezzo di lavoro circa 300 contatori installati e una decina di abusivi totali denunciati alle forze dell’ordine.

Sono questi i primi numeri dell’attività di “normalizzazione” delle utenze idriche condotta dalla Girgenti Acque nella città del Pistacchio a partire dai primi di novembre dello scorso anno. Un lavoro certosino, ma sicuramente condotto con un numero di operatori non sufficiente per completare il tutto in tempi particolarmente celeri.

La spiegazione formale è che quest’attività non è al momento ritenuta centrale rispetto al piano industriale dell’azienda, che vive (e non da ora) un momento estremamente critico dal punto di vista economico. Il lavoro comunque non si fermerà, anche se non è chiaro quando si sposterà negli altri comuni da “normalizzare” come San Giovanni Gemini, Camastra, Favara e alcune porzioni residuali di Agrigento e soprattutto di Canicattì.