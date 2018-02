Istituita una zona disco orario nel primo tratto di via Rosario

L’esigenza di creare nuovi parcheggi nella zona del centro, dove insistono la maggior parte degli uffici e molti esercizi commerciali, ha consigliato l’amministrazione comunale di destinare alcuni stalli al parcheggio con disco orario (trenta minuti), che prima erano riservati ad alcuni residenti della zona.

E così il comandante della Polizia Municipale, il commissario Vincenzo Vella, ha firmato un’ordinanza con la quale si istituiscono sette stalli di sosta in via Rosario nel tratto che separa l’incrocio con la via Nazionale e quello con il vicolo Castelluzzo.

Sempre in via Rosario, nel tratto compreso tra l’incrocio con il vicolo Castelluzzo e quello con la via San Giuseppe, il parcheggio sarà consentito senza alcuna limitazione di tempo.

Pertanto tutti i pass concessi precedentemente decadono in virtù di questa nuova ordinanza.