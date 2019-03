L’Angelo Cuffaro Raffadali ormai certa di disputare i play-off

La netta vittoria (6 a 1) contro il CUSN Caltanissetta ha portato a dieci punti il distacco dalla sesta posizione in classifica (occupata da Villarosa e Atletico Aragona) regalando, di fatto, la certezza della qualificazione ai play-off per la squadra allenata da Gaetano Longo.

Mancano infatti soltanto cinque giornate alla conclusione della stagione regolare e appare quantomeno improbabile che qualcuno possa colmare questo gap. La vittoria di domenica, con il concomitante pareggio della Leonfortese ha consentito all’Angelo Cuffaro Raffadali di scavalcare i biancoverdi in classifica e posizionarsi in quarta posizione.

C’è quindi ancora la possibilità di agganciare Empedoclina e Masterpro che occupano la seconda e terza posizione e sperare quindi in un accoppiamento ancora più favorevole. E domenica prossima, il derby casalingo contro l’Empedoclina, dirà una parola, forse definitiva, sulle possibilità dei giallorossi di giocarsi i play-off da favoriti.

Male invece l’altra squadra raffadalese, l’Atletico, che non ha più nulla da chiedere al torneo visto che dopo la sconfitta a Villarosa ha definitivamente abbandonato le speranze di un reinserimento nella lotta per le prime posizioni. Rimane il rammarico per una stagione iniziata malissimo e che invece avrebbe potuto regalare diverse soddisfazioni.