L’ex Governatore Cuffaro a Formigoni in carcere: “Prega e cerca di resistere”

Il quotidiano nazionale Libero nell’edizione odierna di domenica 24 febbraio, pubblica una lunga intervista all’ex presidente della Regione siciliana Totò Cuffaro, a firma di Antonio Rapisarda, a proposito della vicenda che ha visto coinvolto l’ex presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni, finito anch’egli in carcere da pochi giorni.

Questi alcuni stralci della lunga intervista - Cuffaro: ”Il carcere non è storia di corpi ma è soprattutto storia di anime. Per questo so che Formigoni saprà vivere il carcere e valorizzarlo così come è successo a me..., dove dimora il dolore il suolo diventa sacro.

In quell’istante in cui si chiudono i cancelli capisci che avevi creduto di essere un re e invece torni ad essere quello che l’uomo è: un mendicante. Mendicante di amore, di affetto, di comprensione, di solidarietà.

In carcere ho trovato, e sono certo che succederà anche a Roberto, un’umanità straordinaria, quella solidarietà che non chiede e non pretende; c’è e basta.

Roberto – afferma convinto Cuffaro nella sua intervista – troverà nella sua cultura, nella sua fede e negli affetti, gli elementi per tornare alla sua vita.

Ho un grande rammarico – conclude Cuffaro – quello di non poterlo andare a trovare così come lui ha fatto con me durante gli anni della mia carcerazione. Lui era parlamentare e poteva farlo, io non lo sono e non posso. Ma non ci sarà un solo giorno durante il quale non lo ricorderò nelle mie preghiere e non lo affiderò alla nostra Madre Celeste”.