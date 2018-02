Provinciale Siculiana-Raffadali, approvato progetto da 6,5 milioni per la manutenzione

Approvato dal Libero Consorzio il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria sulla strada provincale 17 nel tratto Siculiana-Raffadali.

I lavori riguardano un tratto di strada di circa 13 chilometri, per un costo complessivo della spesa di 6.500.000 di euro, di cui i lavori a base d'asta ammontano a 5.090.000 e gli oneri per la sicurezza per 152.700, più altri oneri per oltre un milione di euro.

I lavori sono finanziati nel Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud). Appena saranno disponibili le somme da parte della Regione saranno avviate le procedure della gara d’appalto per la realizzazione dell’opera stradale. Il miglioramento della provinciale 17 renderà, anche, più agevole la transitabilità con la Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula” consentendo uno snellimento del traffico stradale della zona interessata.