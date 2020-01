“Mare-monti, l’itinerario sicano”, firmato accordo tra enti e associazioni

Un itinerario turistico che parte dalla zona collinare della nostra provincia e arriva fino al mare di Pirandello e Camilleri. Sarà questo “Mare-monti, l’itinerario sicano”, un’idea per la quale i comuni di Raffadali e Porto Empedocle stanno collaborando per tentare di accedere a fondi del cosiddetto “Gal Sicani”.

In quest’ottica i due Municipi hanno già siglato una convenzione insieme a diverse associazioni operanti sui rispettivi territori, cioè l’Associazione di azione sociale, la Confederazione di azione popolare, le Giubbe d’Italia, le associazioni “Fastuca”, “Ad Astra”, “Mariterra”, la Pro-loco di Porto Empedocle, l’Archeoclub di Agrigento e VisitAgrigento. Tra le cose già determinate, l’impegno alla creazione di un’unica unità comunale funzionale del distretto rurale di qualità dei sicani e soprattutto la concessione, temporanea e gratuita, di alcune strutture.

In particolare, il Comune di Raffadali concederà per 8 anni due vani all’interno dei locali dell’ex biblioteca di via Nazionale: diventeranno sede di un centro di informazione e accoglienza turistica. Porto Empedocle concederà invece all’associazione nazionale di azione sociale, sempre per otto anni, tre vani al piano terra in un immobile di via Marconi, anche questi per ospitare un centro di informazione e accoglienza turistica, cui si aggiunge uno spazio che dovrà diventare un centro ricreativo e culturale.