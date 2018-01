"Violazione della segnaletica stradale", multata un'ambulanza del 118

“Violazione della segnaletica stradale”, per questa ragione è stata multata un’ambulanza del 118. Il fatto è accaduto a Raffadali, in via Nazionale. Gli operatori del 118 hanno parcheggiato il mezzo e prestato soccorso ad un “codice rosso”. Nel frattempo i vigili urbani hanno deciso di multare il mezzo, che sostava proprio nei pressi del comando provinciale della polizia municipale. Gli operatori non si sono accorti della multa e la sanzione amministrativa – secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Giornale di Sicilia – è arrivata soltanto ieri. La società Seus è pronta a fare immediatamente ricorso.