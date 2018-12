Mutuo strade, i consiglieri del Pd replicano al sindaco Silvio Cuffaro

In merito all’articolo con cui il Sindaco di Raffadali annuncia l’accensione di un mutuo di €. 2.000.000 per la manutenzione delle strade comunali, i consiglieri del PD precisano quanto segue:

1. Il Sindaco dimostra ancora una volta di non tenere in nessun conto i Consiglieri comunali, considerato che non consente una serena e consapevole discussione, in quanto sistematicamente chiama a discutere il Consiglio solo alla vigilia di una scadenza, così come è accaduto nella seduta precedente, tenutasi il 29 novembre , mentre la richiesta di accensione del mutuo aveva scadenza il giorno dopo. Cosa pensa il Sindaco che può disporre a suo piacere dei Cc. ?

I Consiglieri hanno il dovere di riflettere sulle proposte del Sindaco per valutarle, al fine di verificare la loro fattibilità e la rispondenza alle esigenze dei cittadini. Il caso in specie, molto delicato, avrebbe richiesto un’attenta analisi costi-benefici e la verifica ( al di là del parere dei revisori dei conti) sulla sostenibilità finanziaria delle nostre casse comunali, commisurata all’ assicurazione che altri servizi comunali saranno gestiti adeguatamente;

2. perché negli anni, (questa maggioranza governa da più di 15 anni), non si è pensato a redigere un piano lavori pubblici finanziandolo progressivamente con le rimesse regionali per investimenti?

3. Tutto ciò considerato, i Consiglieri del PD non hanno votato contro, ma, per eccessivo senso dì responsabilità, si sono astenuti.

4. Il Sindaco, invece di prestare attenzione al comportamento dei Consiglieri del PD, guardi meglio nella sua maggioranza, che in atto appare sfilacciata è litigiosa, tant’è che sistematicamente da un anno a questa parte le sedute del CC. si celebrano tutte in seconda adunanza. Sarà forse per la nomina in Giunta di un Assessore? Tale situazione crea ritardi nell’adozione dei provvedimenti e disagi nei cittadini. Se perdura questo stato di cose sarà meglio dare la parola ai cittadini.