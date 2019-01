Nasce il comitato spontaneo Tari - Modaccamo e Cattà

Tantissimi cittadini raffadalesi possiedono abitazioni (quasi sempre si tratta di seconde case) in contrade come quelle del Modaccamo o Cattà che sono in territorio di Agrigento.

Si tratta di zone, lungo la statale 118 che da Raffadali conduce a Cianciana, assolutamente prive di alcun servizio di raccolta dei rifiuti.

I proprietari quasi sempre usufruiscono della raccolta differenziata del comune di Raffadali. Nonostante ciò i possessori di queste case si sono visti recapitare dal comune di Agrigento bollette della TARI (Tassa Rifiuti).

È nato quindi un comitato spontaneo che ha già fissato un incontro per la prossima settimana con l’amministrazione comunale di Agrigento e con il dirigente dell’Ufficio Tributi per affrontare appunto la problematica relativa alle bollette Tari che sono state notificate, riguardanti gli anni 2011 e seguenti.

I responsabili del comitato invitano tutti coloro che sono interessati a recarsi nei prossimi giorni presso la sede della Casa del popolo di Raffadali, dalle 17 alle 19 e consegnare una fotocopia della bolletta notificata allo scopo di preparare una strategia comune di lotta.