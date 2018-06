Raffadali Raffadali / Via Fontanelle

Nicolò Bruno si conferma eccelso paroliere e firma da solo il nuovo CD di Fabio Martoglio

Martoglio che ha scritto anche per Ornella Vanoni, Zucchero, Stefano Sani e tanti altri e ha realizzato diverse sigle per la Rai, ha particolarmente apprezzato i testi Nicolò Bruno, tanto da chiedere espressamente al poeta raffadalese di comporre per lui qualche testo