Il Pd contro l'amministrazione: "Disposto l'aumento del'Imu"

"L’amministrazione comunale stabilisce una nuova e più onerosa aliquota per il calcolo dell’Imu Per il 2019 sarà applicata una aliquota dello 0,96 % a differenza della precedente che corrispondeva allo 0,76%".

A dichiararlo, con una nota, è il circolo raffadelese del Partito democratico "Sessa".

"Tutto questo comporta un aumento del 26 % dell’imposta a carico dei cittadini che sono proprietari di una seconda casa - continuano -. Le maggiori entrate saranno utilizzate per il rimborso di un mutuo del valore di 2.000.000 di euro, che graverà sulle casse del Comune per i prossimi 30 anni, per far fronte a manutenzioni stradali straordinarie. In un momento di grandi difficoltà economiche per i cittadini, l’amministrazione comunale ritiene che le maggiori entrate in bilancio possano derivare solamente dalle tasche dei raffadalesi. Il sindaco da tempo annuncia di aver progettato grandi manutenzioni stradali ma ad oggi l’unica certezza è un aumento di spesa a danno dei raffadalesi. Riteniamo inopportuno e ingiusto - concludono - far gravare sulla collettività i costi di scelte politiche sbagliate che continuano a comportare un aumento dei tributi locali"