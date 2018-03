"Il seme della memoria", tre piante di pistacchio in piazza Progresso

Si è svolta stamattina, a Raffadali, l’iniziativa “Il seme della memoria”, organizzata dall’Associazione per la tutela del Pistacchio di Raffadali, in collaborazione con il Comune di Raffadali, l’istituto comprensivo “Galileo Galilei” e gli allievi dell’indirizzo agrario dell’istituto “ Brunelleschi”.

All'iniziativa hanno partecipato diverse autorità tra cui, il comandante della stazione locale dei carabinieri e il comandante dei vigili urbani.

Durante la manifestazione, che ha visto la presenza di diverse classi dello stesso Istituto scolastico, sono state messe a dimora tre piante di pistacchio in piazza Progresso. La manifestazione rientra nell’ambito delle iniziative di promozione e valorizzazione del Pistacchio di Raffadali.

"Il percorso di riconoscimento della Dop e molte altre attività svolte in questi ultimi mesi, - si legge in una nota - stanno animando il territorio, sia dal punto di vista dei produttori che dei trasformatori. Sono diverse le aziende agricole, della provincia di Agrigento, che stanno investendo sulla coltivazione di questo prodotto, la cui riscoperta, rappresenta un importante volano per lo sviluppo dell’economia del nostro territorio".