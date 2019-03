Il pistacchio vola in Giappone al "Foodex Japan 2019"

ll pistacchio di Raffadali vola in Giappone per partecipare al "Foodex Japan 2019", la più importante manifestazione dedicata all'agroalimentare dell'Asia/Pacifico e rivolta ai professionisti del settore "Food & Beverage" in programma a Tokyo dal 5 all' 8 marzo. In oltre 4mila stands, 3500 aziende provenienti da 90 paesi, di cui 16 aziende siciliane all'interno del padiglione Italia, proporranno i loro prodotti dove sono attesi 85mila visitatori.

"Il pistacchio - dichiara Salvatore Gazziano, dell'associazione del pistacchio di Raffadali - è un prodotto molto apprezzato e ricercato dai paesi asiatici ed in particolare dal Giappone. Avere avuto l'opportunità di partecipare - continua Gazziano - è una grande occasione per far conoscere il nostro prodotto ed il nostro territorio e grazie alla presenza di diversi assessorati regionali, si potrà sperare in un rafforzamento dei rapporti economico-commerciali tra i due paesi".

La presenza dei nostri prodotti arriva ad un anno dall'entrata in vigore dell'accordo commerciale tra Unione europea e Giappone, voluto per favorire gli scambi commerciali tra Europa e Sol Levante con la riduzione dei dazi e tutele riconosciute a diversi prodotti europei.