Recupero del plesso "Galilei", dalla giunta via libera al progetto

Via libera per l’appalto per i lavori di riqualificazione del plesso "Galilei": le risorse, oltre tre milioni, serviranno per la messa in sicurezza del plesso. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla giunta Cuffaro. La palla adesso passerà all’Urega di Agrigento di procedere per l’espletamento della gara d’appalto per i lavori di messa in sicurezza. Le risorse arrivano dal Piano per l’edilizia scolastica della Regione Siciliana.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Silvio Cuffaro che prima della conclusione del suo mandato potrà assistere all’inizio dei lavori di uno dei progetti per i quali tanto si è battuto in questi anni.