Presunto furto acqua da parte del Comune, Cuffaro su tutte le furie: "Girgenti acque? Sono basito"

Presunto furto d’acqua a Raffadali. Il sindaco Silvio Cuffaro va su tutte le furie e scrive una lunga lettera aperta ai vertici di Girgenti acque. L’ente, secondo quanto fatto sapere dal sindaco raffadalese, avrebbe denunciato il Comune.

“Io sono basito. Non so se ridere o piangere”. Inizia così lo sfogo di Silvio Cuffaro. “Girgenti Acque per un’inesistente presunta presa idrica abusiva di una pubblica fontana, adombra la sussistenza di furto d’acqua e paventa la responsabilità del Comune, dimenticando o facendo finta di non sapere che: fa fontana è a ciclo continuo, quindi non ha bisogno di nessuna presa idrica. Il Comune ha sempre riempito la vasca di compensazione con le autobotti, come facilmente dimostrabile e pubblicato anche su Facebook dalla ditta fornitrice in occasione del “fastuca fest. La presa da loro segnalata - dice Cuffaro in una nota - se esistente, sicuramente non è stata realizzata da questa amministrazione e neanche dalle amministrazioni in cui io rivestivo cariche pubbliche; tanto che durante la sindacatura degli anni 2002/2007 per mettere in funzione la fontana il Comune ha realizzato un collegamento idrico tra la stessa e il palazzo municipale, conduttura ancora esistente, anche se non in funzione a causa delle continue rotture verificatesi nell’attraversamento della via nazionale. Il comune negli anni ha messo in funzione la fontana solo nelle principali feste di paese. Di contro - continua il sindaco - il Comune di Raffadali nel 2015, all’inizio del mio mandato, ha accertato un utilizzo improprio da parte di Girgenti Acque, sin dal 2010, di tutte le utenze elettriche a supporto degli impianti idrici e fognari, intestati al comune di Raffadali. Utenze che il comune di Raffadali, nel tempo, ha regolarmente pagato per un importo di euro 378.500,00, cosi come accertato con sentenza del tribunale di Agrigento che ha condannato Girgenti Acque al rimborso di dette somme. Rimetto pertanto al giudizio dei cittadini i comportamenti adottati dalla mia amministrazione e da Girgenti Acque. Tutto ciò è servito comunque a dimostrare che Girgenti Acque continua ad accanirsi e denigrare la collettività raffadalese, e questa ingiusta accusa di furto ne è un chiaro e lampante esempio".