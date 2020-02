Mandorlo in Fiore, collaborerà anche la Pro Loco di Raffadali

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Proloco città di Raffadali collaborerà all’organizzazione della 75° edizione del Mandorlo in Fiore. A seguito di un incontro svoltosi alcuni giorni fa tra il dott. Giovanni Di Maida, consulente tecnico dell’edizione 2020 del Mandorlo in Fiore, l’assessore alla cultura del Comune di Raffadali, Avv. Santino Farruggia, e il Presidente della Proloco Città di Raffadali, Dott. Nino Spoto, si è stabilito che la Proloco città di Raffadali collaborerà all’organizzazione della 75° edizione del Mandorlo in Fiore.

A tale proposito il presidente della Proloco Nino Spoto ha dichiarato: “ Considerato che le proloco sono associazioni nate con scopi di promozione e sviluppo del territorio, e le attività che svolgono afferiscono a sfere d'intervento turistico, sociale, culturale, ecologico e sportivo, è per noi un grande onore collaborare all’organizzazione della 75° edizione del Mandorlo in Fiore. La nostra associazione opera già da qualche anno nel comune di Raffadali ed è entrata a pieno nel tessuto sociale raffadalese. Questa

collaborazione però, ci permetterà di andare oltre il territorio comunale e di aprirci a momenti di confronto e di formazione che rappresenteranno, di certo, per la nostra associazione un momento di crescita importantissimo”.