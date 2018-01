Quasi definito il programma del Carnevale di Raffadali 2018

Si sta definendo in queste ore il programma del carnevale di Raffadali 2018. Quasi certamente saranno tre i carri che sfileranno per quattro giorni lungo il corso principale del paese, da via Porta Palermo, fino a piazza Progresso, percorrendo la via Nazionale.

Ancora non si conosce nel dettaglio il programma ufficiale che tuttavia dovrebbe ricalcare quello degli anni precedenti. Si partirà sabato 10 febbraio e si chiuderà la sera del martedì grasso e cioè il 13 febbraio.

L’amministrazione comunale ha intanto stanziato le somme necessarie alla realizzazione della festa e sono previsti dei premi per i primi tre carri.

Il primo classificato si aggiudicherà 2500 euro, mentre al secondo spetteranno 2000 euro e infine il terzo arrivato si dovrà accontentare di 1500 euro.