Il comitato civico per l'acqua pubblica di Raffadali: "La battaglia continua"

Questo il testo del comunicato stampa:

"Il Comitato Civico dell’Acqua Pubblica di Raffadali comunica che l’Ati Idrico ha preso di recente importanti decisioni. Infatti, l’Ati nella seduta di giovedì scorso ha imposto a Girgenti Acqua la sospensione della sottoscrizione dei contratti fino a quando non saranno effettuate le verifiche sulla funzionalita’ dei contatori, cosi’ come richiesto dal Comitato civico.

E non solo. Girgenti Acque dovra’ anche collocare gli sfiatatoi grandi in tutte le linee principali per risolvere definitivamente il problema dell’aria. Anche questa era una richiesta avanzata dal comitato civico.

Grazie alla partecipazione in massa del popolo di Raffadali abbiamo raggiunto questo primo importante risultato, ma la protesta continua. Infatti, chiederemo nei prossimi giorni un altro incontro con Ati Idrico sul tema delle Tariffe e degli Scaglioni al fine di abbassare i costi dell’acqua e di innalzare il primo scaglione di consumo idrico a duecento metri cubi.

Ma la nostra battaglia finira’ solo quando avremo mandato a casa Girgenti Acque, riottenendo l’acqua pubblica.

Anche se il Sindaco non ha firmato l’ordinanza, lasciando per mesi i cittadini di Raffadali da soli in balia dell’arroganza di Girgenti Acque, siamo riusciti lo stesso a bloccare la firma dei contratti.

Girgenti Acque da ora in avanti potra’ solo collocare i contatori, ma non potra’ piu’ richiedere la firma del contratto.

Se dovessero nascere problemi con Girgenti Acque invitiamo i Cittadini a rivolgersi al Comitato per l’Acqua Pubblica".

IL COMITATO CIVICO PER L’ACQUA PUBBLICA DI RAFFADALI