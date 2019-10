Bollette idriche a Raffadali: si pagherà a forfait

Esprime tutta la sua soddisfazione il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro che in un incontro avuto con il direttivo dell'Ati, ha chiesto e ottenuto che, in attesa di ulteriori novità, i cittadini raffadalesi pagheranno le bollette idriche a quota fissa. Ciò varrà anche per coloro i quali hanno avuto già installato il contatore e che, in evidente disparità di trattamento, hanno pagato al consumo. É una prima vittoria - ha dichiarato Silvio Cuffaro - di questa battaglia che stiamo conducendo nell'interesse dei cittadini raffadalesi e in particolare di coloro che sono stati penalizzati da questa disparità di trattamento. Nei prossimi giorni avrò altri incontri con l'Ati e dovremo definire molte altre cose.