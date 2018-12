Domani 30 dicembre ultimo appuntamento per i donatori dell’ADR

Ultima domenica dell’anno e ultima possibilità per i donatori di sangue di Raffadali di poter effettuare la loro donazione.

“Si chiude un 2018 – afferma soddisfatto il presidente dell’associazione, Luigi Costanza – ricco di soddisfazioni per la nostra associazione.

Con la raccolta di domani, molto probabilmente, supereremo le 400 sacche di sangue raccolte e proprio quelle dell’ultima domenica dell’anno sono riservate ai bambini talassemici.

Facciamo molto, anche a livello sociale con l’organizzazione di diverse iniziative (tornei di carte e di biliardo) ma occorre fare sempre di più, il nobile gesto della donazione può salvare la vita a tante persone e contribuire a migliorare la nostra.

Ricordiamo – aggiunge Costanza - che tutti possono donare, anche chi non lo ha mai fatto e non è iscritto all’ADR o ad altre associazioni. Per farlo occorre avere 18 anni, pesare più di 50 chili ed essere in buona salute.

A tutti i donatori inoltre verranno effettuati gratuitamente l’elettrocardiogramma e le analisi complete del sangue. Appuntamento per tutti, domani nella sede della nostra associazione”.