Silvio Cuffaro: “Dobbiamo rescindere il contratto con Girgenti Acque”

“È arrivata stamani sul mio tavolo – comunica il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro – la convocazione dell’assemblea dell’Ato idrico agrigentino, del quale fanno parte i 43 comuni della provincia.

All’ordine del giorno figura la delibera in ordine alla proposta del consiglio direttivo avente ad oggetto: “Avvio del procedimento di risoluzione della convenzione di gestione del servizio idrico integrato del 27 novembre 2007”.

Finalmente – aggiunge Cuffaro – si inizia a intraprendere il giusto percorso per arrivare alla soluzione da più parti auspicata. Da ora in avanti si giocherà a carte scoperte e non ci sarà più spazio per i doppiogiochisti: ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità e dovrà chiaramente esprimere la propria opinione sulla questione Girgenti Acque.

Qualcuno fino a oggi ha parlato in un modo e ha agito in maniera non congruente, adesso che la delibera sarà sul tavolo dei sindaci agrigentini, nessuno potrà più nascondersi. Mi auguro – ha concluso il sindaco – che ogni primo cittadino agisca, da ora in avanti, nell’interesse dei propri concittadini”.