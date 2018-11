Strade chiuse, case isolate: stamani è intervenuto il sindaco Cuffaro in persona

La pioggia eccezionale degli ultimi giorni non ha fortunatamente causato tragedie, ma anche a Raffadali ha devastato il territorio.

Stamani il quadro viario del territorio raffadalese è apparso in tutta la sua precarietà dovuta alla gran massa di detriti messa in circolo dall’acqua. Alcune strade erano interdette al transito, come per esempio un tratto della circonvallazione e diverse stradine secondarie risultavano del tutto impraticabili.

Il sindaco Silvio Cuffaro di buon mattino, assieme all’assessore Totò Galvano, ha organizzato di persona una squadra di soccorso con gli operai del comune che risultavano reperibili e con un mezzo del comune e un altro preso a noleggio da una ditta privata, ha provato a dare risposte immediate a quei cittadini che avevano lanciato l’allarme.

Si è intervenuto nel tratto della circonvallazione ostruito dal fango e si è agito in contrada Butermini dove diverse case risultavano isolate.

Risolutivo anche l’intervento in contrada Zafarana, dove una donna, al nono mese di gravidanza, era rimasta isolata assieme ai suoi familiari in un casolare completamente circondato dal fango e senza alcuna via di uscita.

“Abbiamo cercato di fare il massimo di quanto era nelle nostre possibilità – ci ha detto il sindaco Silvio Cuffaro – considerando che la giornata festiva non ci ha certo aiutato a reperire uomini e mezzi da impiegare.

Abbiamo liberato diverse strade, liberato alcune case e soprattutto dato sollievo a quella signora in gravidanza che, non a torto, era entrata in ansia.

Invito tutti i raffadalesi a segnalare eventuali altre criticità e programmeremo gli interventi dando priorità a quelli più urgenti”.