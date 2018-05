Il comune risolve un problema nella sede dell’ASL e il direttore ringrazia

Non sempre chi decide di scrivere a nome di un ente ad un altro ente lo fa per lamentarsi o per accusare qualcuno di non fare il proprio dovere.

A Raffadali, infatti, il responsabile del presidio di Medicina di Base, il dott. Luigi Randisi ha deciso di ringraziare pubblicamente l’amministrazione comunale e in particolare l’assessore Salvatore Galvano per la solerzia con la quale è stata fatta intervenire una squadra di operai, muniti di mezzo con cestello, per rimuovere alcuni calcinacci pericolanti che incombevano proprio sull’ingresso della struttura (sede ASL e Pronto Soccorso), mettendo a rischio l’incolumità dei vari avventori.

“Mi è parso del tutto normale – ha dichiarato il dott. Randisi – ringraziare il sindaco e l’assessore per aver svolto un lavoro che non era di competenza del comune, visto che la struttura è di proprietà dell’ASL.

Avevo informato della vicenda, in maniera del tutto informale e direi occasionale, l’assessore Galvano il quale ha dimostrato grande sensibilità verso i cittadini raffadalesi e nel giro di due giorni è riuscito a risolvere il problema e mettere in sicurezza la struttura.

Adesso, naturalmente, spetterà all’ASL provvedere al ripristino dell’intonaco, però mi è sembrato doveroso da parte mia, dare merito a chi si spende in maniera genuina e spontanea per il proprio territorio”.