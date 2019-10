Il sindaco Silvio Cuffaro eletto delegato all’assemblea nazionale dell’Anci

La città di Arezzo ospiterà la XXXVI Assemblea annuale dell’Anci, unitamente alla XIX Assemblea congressuale. L'evento si terrà dal 19 al 21 novembre, in via Spallanzani, all'Arezzo Fiere e Congressi, dove i circa 1.500 delegati dell'amministrazioni italiane si incontreranno per una tre giorni di dibattito e confronto.

Ad aprire i lavori ci sarà il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, del quale è già stata confermata ufficialmente la presenza.

A rappresentare la nostra isola ci saranno 21 sindaci siciliani che sono stati eletti e delegati nel corso dell’assemblea regionale. Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, sarà tra questi 21 e sarà l’unico rappresentante della provincia di Agrigento.

“È un onore per me – ha dichiarato Silvio Cuffaro - poter rappresentare la nostra provincia all’assemblea nazionale. Sarà un momento importante di confronto con altri sindaci provenienti da tutta Italia e in quell’occasione potremo scambiarci consigli, proposte e azioni amministrative che fanno parte del bagaglio di esperienze di ciascun primo cittadino e che possono risultare proficue per chi ogni giorno amministra un comune.

Sarà soprattutto l’occasione – ha concluso il sindaco di Raffadali – per discutere di problematiche e questioni che interessano i comuni italiani e la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella farà da cassa di risonanza agli appelli che saranno lanciati nel corso dell’assemblea”.