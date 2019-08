Una “Personale” di grafica e pittura di Filippo Tarallo in mostra ad Assisi 

Location d’eccezione per l’artista raffadalese Filippo Tarallo che esporrà la sua mostra personale di grafica e pittura nella prestigiosa Galleria “Le Logge” in piazza del Comune ad Assisi, grazie all’organizzazione della Fondazione “Sorella Natura” e il patrocinio della Città di Assisi.

Lunedì 19 agosto, alle 18, ci sarà l’inaugurazione della mostra con gli interventi del sindaco di Assisi, Stefania Proietti, del presidente della Fondazione “Sorella Natura”, Roberto Leoni, di Rosario Gugliotta dell’Ordine dei Frati Minori, fondato da San Francesco d’Assisi e naturalmente ci sarà il protagonista della mostra, il prof. Filippo Tarallo.

La mostra rimarrà aperta dal 19 agosto al 4 settembre, tutti i giorni dalle 9 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20.

Tarallo nella sua carriera ha partecipato a innumerevoli mostre personali e collettive in tutta Italia e vanta una produzione di opere ricchissima e variegata. Realizza nature morte, paesaggi lirici, scorci del vecchio paese e interni, come memorie di vite vissute e, in particolare, oggetti e utensili in interni di vecchi casolari abbandonati, come “Ricordo di vita nei campi” dai risvolti, a volte, autobiografici.

Varie le tecniche usate, a conferma della poliedricità dell’artista: olio, acrilico, acquerello, matite colorate, pastelli, grafite e tecniche miste.