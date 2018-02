Al racalmutese Pietro Alaimo il XVIII Torneo di biliardo "ADR Raffadali"

Va in archivio anche la XVIII edizione del torneo regionale di biliardo ADR Raffadali, disputatosi nei locali dell’Inter Club Raffadali che assieme all’associazione Donatori di sangue di Raffadali organizza il torneo.

Boom di iscrizioni che hanno costretto il direttore del torneo Giuseppe Consiglio a dividere i partecipanti in quattro categorie. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Inter Club Raffadali, Luigi Costanza che, nel ringraziare gli organizzatori e gli arbitri Salvatore Barbaro e Vincenzo Casà, ha rimarcato come il torneo, giunto alla diciottesima edizione, rappresenta ormai un punto di riferimento per tutti i giocatori di biliardo della provincia e non solo.

Un torneo che rappresenta il fiore all’occhiello del circolo Inter Club, il più antico della Sicilia, che quest’anno festeggia il 50esimo anniversario dalla fondazione. Quasi due mesi di partite emozionanti che hanno attirato l’attenzione non solo dei soci ma di tanti appassionati di questa disciplina.

Ad aggiudicarsi il titolo assoluto nella prima categoria è stato il racalmutese Pietro Alaimo che in finale ha battuto il favorito della vigilia Franco La Porta che nel suo palmares vanta diversi successi a livello nazionale.

Anche questa volta dunque il vecchio proverbio “nemo propheta in patria” è stato più che mai rispettato. I due finalisti oltre alle targhe e a due stecche professionali si sono divisi il montepremi riservato ai due finalisti.

Tra i seconda categoria si è imposto il giovane Pietro Curaba che ha battuto in finale Vincenzo Casà. Giuseppe Plano ha bissato il successo dello scorso anno aggiudicandosi il torneo di terza<categoria battendo Salvatore Casà. Infine tra gli amatori, i quarta categoria, si è aggiudicato il titolo Calogero Butticè su Giovanni Zarbo.

Al termine della premiazione il consueto ricco buffet offerto dagli organizzatori e la promessa del presidente Luigi Costanza di rivedersi alla 19esima edizione del torneo. Costanza ha sottolineato come l’organizzazione del torneo favorisca ogni anno l’avvicinamento di tanti nuovi adepti all’ADR che cerca in tutti i modi di divulgare la cultura della donazione del sangue. In concomitanza con la finale grazie anche al lavoro dei volontari e soci dell’ADR: Alfonso Nocera, Rossana Ragusa, Giancarlo Farruggia e Antonella Vecchio, si sono raccolte ben venticinque sacche di sangue che sono state donate al centro trasfusionale di Agrigento.