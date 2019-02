Blitz del Nas in un supermercato: trovati 6 lavoratori in nero, sospesa l'attività

L’attività imprenditoriale è stata sospesa. Dopo aver sequestrato circa 300 chili di carni e alimenti avariati o mal conservati e dopo aver contestato violazioni per circa 120 mila euro, i carabinieri del Nas, quelli della compagnia di Agrigento, quelli della stazione di Raffadali e quelli del nucleo Ispettorato del lavoro hanno disposto anche al sospensione dell’attività commerciale “per superamento della soglia di lavoratori in nero”.

I militari dell’Arma hanno effettuato un meticoloso controllo in un esercizio commerciale del paese. Oltre agli alimenti non correttamente tracciati e privi di scadenza, è stata sequestrata anche un’area di deposito, con annessa attrezzatura frigorifera. I carabinieri hanno pure contestato il mancato aggiornamento della registrazione sanitaria, la mancata attuazione della procedura di autocontrollo alimentare. I controlli dei militari dell’Arma sono stati approfonditi non soltanto dal punto di vista della sicurezza alimentare, ma anche sul fronte dei lavoratori: sarebbe stato contestato l’utilizzo di un sistema di video sorveglianza senza autorizzazione preventiva, la presenza di sei lavoratori in nero, il superamento dell’orario di lavoro e la mancata fruizione del riposo settimanale, nonché la mancata consegna dei prospetti paga e una retribuzione con metodi di pagamento non tracciabili.