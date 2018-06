Errori nelle bollette di Girgenti Acque, Cuffaro: "Fate attenzione e chiedete la rettifica"

Il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro invita tutti i cittadini a controllare attentamente le bollette di Girgenti Acque per verificare che non siano stati commessi errori, come è stato invece riscontrato in alcune di esse.

“Ciò a cui bisogna prestare attenzione – ha spiegato Cuffaro – riguarda la tipologia di utenza e di conseguenza la tipologia di tariffa applicata. In diverse bollette (come quella qui raffigurata) alla voce tipologia di utenza, appare la sigla UDN che sta per Uso Domestico Non residente, mentre dovrebbe comparire correttamente l’acronimo UDR (Uso Domestico Residente).

La differenza comporta una diversa tariffazione che potrebbe pesare parecchio sull’importo finale.

Invito tutti quanti a controllare e in caso di errore contattare direttamente Girgenti Acque o chiedere informazioni presso i nostri uffici comunali.

Per coloro che si fossero accorti in ritardo dell’errore e avessero già provveduto a pagare la bolletta, c’è comunque la possibilità di chiedere un rimborso a conguaglio”.